Българското външно министерство предупреждава за транспортна стачка в Белгия

Днес, 12 март, в Белгия ще се проведе национална стачка. Очакват се значителни затруднения в транспортната инфраструктура на страната, предупреждават на сайта си от българското външно министерство.

Летище „Завентем“ обявява преустановяване на всички заминаващи и на част от пристигащите полети на този ден, а летище „Шарлероа“ спира обслужването на всички полети в двете посоки за посочения ден.

Предвиждат се сериозни смущения в работата на обществения транспорт (STIB/MIVB) в Брюксел, както и в услугите на фламандския оператор De Lijn и валонския LETEC. Очаква се стачните действия да окажат влияние и върху фериботните услуги в страната.