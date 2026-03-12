РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Историческият преход към еврозоната на фокус в Banking Today 2026 на Investor.bg

Конференцията ще се проведе на 24 март в Интер Експо Център в София

В разгара на един от най-значимите икономически преходи за България – въвеждането на еврото – банковият и финансовият сектор се изправят пред решения, които ще определят пазара за години напред. Именно в този контекст на 24 март 2026 г. от 14:00 часа в Интер Експо Център Investor.bg ще проведе годишната си конференция Banking Today.

Преходът към еврозоната поставя нови изисквания пред банките, регулаторите и компаниите, а ролята на финансовите институции става определяща за икономическата стабилност и развитието на пазара. Banking Today ще събере представители на водещи банки, регулаторни органи и финтех компании, които ще очертаят перспективите пред сектора след юли 2026 г., с фокус върху лихвените политики, кредитирането, дигитализацията и киберсигурността.

Три дискусионни панела, ключов доклад и стратегически теми ще очертаят програмата на Banking Today. Открийте подробности и се регистрирайте за безплатно присъствие на конференцията на Investor Media PRO.

Генерален партньор: Пощенска банка

Основен партньор: Обединена българска банка, MFG

Партньор: Axiomy, Фонд на фондовете, Adastra

С подкрепата на: Devin, HitMax, shopgladen.bg, White Bite Catering, MANCHINI, Angel’s Estate

Институционални партньори: Fintech, Асоциация на банките в България, Българо-испанска търговска камара, Комисия за финансов надзор, Sofia Tech Park


Медийни партньори на Banking Today 2026 са Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, “Банкеръ”, Dir.bg и See News

Параграф 22

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

