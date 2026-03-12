РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски и Макрон обсъждат нова стратегия срещу руския сенчест флот

Зеленски в Париж, за да обсъди с Макрон нова стратегия срещу руския сенчест флот

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж за среща с френския държавен глава Еманюел Макрон.

Наред с други въпроси, двамата ще обсъдят „начини за увеличаване на натиска върху Русия“ след четири години война, „особено чрез борба с нейния сенчест флот, уточняват от канцеларията на френския президент.

Макрон и Зеленски ще коментират и условията за справедлив и траен мир и в тази връзка ще преразгледат ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите, относно гаранциите за сигурност за Киев, добавят от Елисейския дворец.

По-рано руският президент Владимир Путин обвини Лондон за участие в украински удар по завод в руската област Брянск, при който са били използвани британски ракети Storm Shadow.

От Украйна отхвърлиха твърденията на Москва, че е поразена цивилна инфраструктура, като заявиха, че обектът е произвеждал компоненти за руски ракети.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

