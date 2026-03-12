Общинарите решиха СО да придобие безвъзмездно от държавата знакови сгради и огромни терени в София

Столичният общински съвет (СОС) почти единодушно прие серия от решения, с които Столичната община ще поиска от държавата безвъзмездно да ѝ бъдат прехвърлени няколко знакови сгради и големи неизползвани терени. Идеята е тези имоти да се използват за нуждите на града, включително за обезщетяване на собственици на реституирани имоти в междублокови пространства.

Предложенията за придобиване на такива имоти са внесени както от кмета на София Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, така и от общинските съветници от „Спаси София“.

Столичният градоначалник е внесъл пет доклада, в които се предлага общината да получи безвъзмездно сградата на бившия Нотариат на бул. „Патриарх Евтимий“ №2, сградата на ул. „Георги С. Раковски“ №134 – известна като бивша централа на СДС, парка „Врана“, както и голям терен в района на Нови Искър – бивша глинена кариера, която може да бъде рекултивирана и използвана за строителни отпадъци и земни маси. От своя страна председателят на СОС предлага общината да придобие и сградата на бул. „Сливница“ 235, която в момента е предоставена на Министерството на здравеопазването.

Съветниците от „Спаси София“ предлагат още общината да получи около 90 декара в „Младост“, които да се използват за компенсация на собственици на реституирани имоти в зелени площи, както и терени около Сточна гара и гара Подуяне. Те настояват също София да придобие и бившите казарми в квартал „Обеля“, като според тях има съгласие от Министерството на отбраната. Според предложението тези терени могат да бъдат развити в нови квартали с необходимата транспортна и социална инфраструктура.

Не е ясно обаче дали решенията могат да бъдат реализирани бързо, тъй като прехвърлянето на държавни имоти изисква съгласие на всички засегнати институции и сериозна юридическа подготовка. Общинският съветник Вили Лилков припомни, че подобни искания към държавата са правени и преди и изискват координация с областния управител и създаване на междуведомствена работна група.

Темата предизвика политическо напрежение, след като лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че ще предложи в парламента мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти към общини от служебно правителство. Според него има риск тези имоти впоследствие да бъдат използвани в имотни схеми.

Изказването му предизвика остри реакции от страна на Васил Терзиев и общински съветници. Кметът заяви, че подобни обвинения идват от човек, който сам е свързван със схеми. Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев също разкритикува Пеевски, като заяви, че няма да позволят изоставени държавни имоти да бъдат приватизирани и да се използват за презастрояване на София.