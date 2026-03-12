ГЕРБ, ДПС и ИТН опитаха да изпълнят искането на Пеевски за Съвета за мир

Парламентарната комисия по външна политика беше свикана извънредно по време на почивката на пленарното заседание, за да разгледа внесеното вчера от Делян Пеевски проекторешение за Съвета за мир. След 15 минути опити за събиране на кворум, председателят Йорданка Фандъкова обяви, че ще се направи нов опит в 14:30 часа.

В залата се регистрираха само девет депутати от ГЕРБ, ДПС и „Има такъв народ“. Представителите на БСП, „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, „Величие“, АПС и МЕЧ обаче не се явиха, което провали първия опит за разглеждане на предложените от Пеевски текстове.

В края на януари България неочаквано се присъедини към инициативата на Доналд Тръмп, която бе бойкотирана от Европейския съюз. Бившият премиер Росен Желязков потвърди участието на страната на Световния икономически форум в Давос.

Оказа се обаче, че правителството на Росен Желязков е уведомило САЩ, че страната ни временно няма да прилага Устава на организацията. Причината е, че според Конституцията този документ трябва първо да бъде ратифициран от Народното събрание.