Над 8000 европейци са били евакуирани от Близкия изток с полети, координирани от ЕС

Повече от 8000 европейски граждани са били евакуирани от Близкия изток чрез полети, организирани със съдействието на Европейската комисия. До момента са осъществени около 70 евакуационни полета до редица държави от Европейския съюз, сред които Белгия, България, Франция, Италия, Нидерландия, Румъния и Швеция.

Самолетите излитат основно от Саудитска Арабия и Оман. С последните два полета до Варшава са били евакуирани 227 полски граждани и още 76 европейци, които са се намирали в Кувейт, Бахрейн, Катар и Обединени арабски емирства.

Европейският съюз координира полетите според нуждите на държавите членки и възможностите за транспорт на граждани, блокирани в региона след началото на военните действия срещу Иран. При определени условия ЕК може да поеме изцяло или частично разходите за евакуационните полети, а ако е необходимо, ЕС може и сам да наема самолети.

Очаква се евакуациите да продължат и през следващите дни, тъй като общо 23 държави са поискали помощ за връщането на свои граждани от региона.