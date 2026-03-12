Денят по диагонал – 12 март 2026 г.

Администрацията на Вашингтон започна търговски разследвания срещу Европейския съюз и няколко държави, включително Индия и Китай, заради предполагаем „излишен производствен капацитет“. Това се посочва в изявление на Службата на търговския представител на САЩ, публикувано на 11 март.

Цените на петрола сорт „Брент“ отново надхвърлиха за кратко 100 щ. долара за барел в азиатската търговия на 12 март, след като няколко танкера за гориво в иракски води бяха ударени от лодки, натоварени с експлозиви. Иракски служител заяви пред държавните медии, че неговите нефтени пристанища „са спрели напълно дейността си“. Оман пък евакуира ключовия си терминал за износ на черно злато заради поредната ескалация на военния конфликт в Залива. На корабите е било наредено да напуснат пристанището Мина Ал Фахал като предпазна мярка. Иран пое отговорност за атаките и предупреди света да се подготви за цена на петрола от 200 долара за барел.

Неочаквани резултати от няколко големи изследвания на млечните продукти подсказват възможна връзка между консумацията на сладолед и по-нисък риск от диабет. Учените не са очаквали подобен резултат и все още не могат напълно да го обяснят.

През последните 7-8 години не сме инвестирали в една вятърна перка, за разлика от Гърция и Румъния, съпоставя Владислав Панев.

Винаги съм смятал че енергетиката, както и останалите отрасли на икономиката, трябва да се развива на пазарен принцип. Командните решения за премахване на ядрената енергетика доведоха германската икономика до зависимост от руски газ и до положението на „болния човек на Европа“. Това нямаше как да не даде отражение върху цяла Европа, защото когато Германия кашля, Европа боледува.

Изкуственият интелект (AI) променя начина, по който американските военни вземат решения при военни действия – промяна, която е очевидна в Иран, където Пентагонът твърди, че е поразил над 2000 цели само за четири дни. Безпрецедентният темп на целенасочени атаки се дължи отчасти на системи с изкуствен интелект, които пресяват потоци от разузнавателни данни от дронове, сателити и други сензори, генерирайки варианти за много по-бързи удари от традиционното планиране, което прави човекът.

Служебното правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради поскъпването на горивата. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет, като посочи, че кабинетът работи по темата още от началото на повишаването на цените, свързано с конфликта в Близкия изток.

След два неуспешни опита на парламентарната Комисия по външна политика да разгледа предложението за ратификация на споразумението за присъединяване към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, темата беше прехвърлена към Комисията по отбрана, която беше свикана на извънредно заседание. Там проекторешението, внесено от лидера на ДПС Делян Пеевски, бе разгледано и одобрено.