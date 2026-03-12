Войната в Иран е причинила най-сериозния срив на доставките на петрол, констатира МАЕ на 12 март

Войната в Иран причинява безпрецедентни сътресения на петролните пазари, засягайки 7.5% от световните доставки и още по-голям обем износ, обяви Международната агенция по енергетика (МАЕ) в публикувания си на 12 март месечен доклад. Ден по-рано членовете на организацията се споразумяха да деблокират 400 милиона барела от аварийните резерви, за да противодействат на хаоса.

Най-непосредственото въздействие на военните действия върху енергийните пазари е затварянето на Ормузкия проток, което спира потока от петрол и газ през търговската артерия. Тъй като гигантите производители от Персийския залив са принудени да намалят производството, защото не могат да изнасят от региона, конфликтът ерозира глобалното свръхпредлагане на черно злато. Това означава също, че последиците ще се усетят и след като водният път бъде отворен отново.

МАЕ изчислява, че конфликтът ще намали световните доставки на петрол с 8 милиона барела на ден този месец, или с общо почти 250 милиона барела. Потоците през пролива, през който миналата година са преминали 20 милиона барела суров петрол и продукти на ден, са намалели с повече от 90%, по оценка на експерти на агенцията.

Агенцията предупреждава, че без бързо рестартиране на корабоплаването през пролива загубите ще растат. „Спрените производства на площадки за добив ще отнеме седмици, а в някои случаи и месеци, за да се възстановят нивата отпреди кризата, в зависимост от степента на сложност на находището и времето за връщане на работниците, оборудването и ресурсите в региона“.

Скокът на цените, отменените полети и икономическата несигурност се отразяват и на търсенето, заяви МАЕ, като намали прогнозите си за растеж на глобалното потребление тази година с приблизително 25% – до 640 000 барела на ден. Това е най-ниското ниво, откакто представи прогнозите си за 2026 г. миналия април.

Цената на суровия петрол „Брент“ се упъти отново към 100 долара за барел на 12 март, след като два танкера за суров петрол бяха ударени в иракски води, а Оман евакуира ключовия си терминал за износ на черно злато. От началото на войната в региона има продължаващи атаки срещу търговското корабоплаване. Докато Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства могат да пренасочат част от барелите си по алтернативни маршрути, ефективното затваряне на пролива принуди производителите около Персийския залив колективно да спрат производството си на около 10 милиона барела дневно, според агенцията.

Шокът в предлагането намали прогнозите на МАЕ за глобален петролен излишък през 2026 г. с малко над една трета – до около 2.4 милиона барела на ден. Преди кризата, организацията предвиждаше рекорден излишък на черно злато за тази година, тъй като нарастващото предлагане от цяла Америка, дирижирано от Съединените щати, Канада, Гвиана и Бразилия, надхвърли растежа на потреблението.

Орязаното производство в Близкия изток се компенсира от по-високия добив на държавите извън ОПЕК и нейните партньори, както и от увеличенията на барелите от членовете на ОПЕК+ Казахстан и Русия, съобщи МАЕ.

Ефективното затваряне на Ормузкия проток застрашава също и около 4 милиона барела на ден от регионалния рафиниращ капацитет. Ограниченията върху наличността на суровини подбиват способността на други региони да компенсират свиването, което представлява особен риск за доставките на дизелово и реактивно гориво.