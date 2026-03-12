Музейни специалисти в Плевен настояват за по-голяма държавна субсидия

Музейни специалисти и галеристи в Плевен настояват за увеличение на държавната субсидия, съобщи кореспондент на БНР. Техните искания са подкрепени от КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Елвира Конова, ръководител на отдел „Връзки с обществеността и медиите“ на Регионалния исторически музей, отбелязва, че трудът на специалистите в музеите и галериите, редовно се подценява. Според нея е необходимо увеличение на възнагражденията с поне 15 процента на всички музейни и галерийни работници.

Припомняме, че преди седмица четирима директори – на Народния театър „Иван Вазов“, на Сатиричния театър „Алеко Константинов“, на театър „Българска армия“ и на Младежкия театър „Николай Бинев излязоха с позиция във връзка с натрупаните проблеми, свързани с развитието и дейността на сектор „Сценични изкуства“.

В нея те призоваха за цялостна промяна в Закона за закрила и развитие на културата, отчитаща спецификата на дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. Настояха за разработването на изцяло нова, прозрачна и справедлива методика за финансиране, отговаряща на съвременните икономически реалности, на инфлационните процеси и на необходимостта от устойчиво развитие на сектора.

Поискаха и ясно разписани критерии и правила за дейността както на държавните културни институти, така и на общински културни институти, както и на частните театрални формации и школи, гарантиращи равнопоставеност, професионални стандарти и качество.

Позицията им бе подкрепена и от Драматичния театър „Никола О. Масалитинов“ – Пловдив, от Държавния музикален и балетен център – София, от Театрално-музикалния продуцентски център – Варна и от Софийската опера и балет, чиито представители не присъстваха. На събитието присъстваше и служебният министър на културата Найден Тодоров.