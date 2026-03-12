Шест страни от ЕС предлагат затягане на контрола върху финансовите институции

Шест от най-икономически развитите държави-членки на Европейския съюз призоваха за затягане на надзора на ниво ЕС върху ключови финансови институции, включително фондовите борси.

Инициативата има за цел да ускори плановете за консолидация на капиталовите пазари, съобщи Financial Times, позовавайки се на съвместно писмо от финансовите министри на шест страни от Европейския съюз.

Според вестника,

предложението е подкрепено от Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Полша.

Те предлагат засилване на координацията и преминаване към централизиран надзор върху важни трансгранични финансови структури на ниво Евросъюз.

Както отбелязва вестникът, един от ключовите елементи на реформата е прехвърлянето на надзора върху големите борси, депозитари и други инфраструктурни организации към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Редица други държави, включително Люксембург и Ирландия, обаче се противопоставят на пълната централизация на надзора, опасявайки се от отслабване на националния контрол върху финансовия сектор.