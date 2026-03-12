От КНСБ искат оставката на директора на областното пътно управление във Велико Търново

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов обяви в ефира на БНР, че от синдикалната организация искат оставката на директора на областното пътно управление във Велико Търново инж. Венцислав Ангелов.

Причината е, че инж. Ангелов е забранил провеждането на протест на работещите в Агенция „Пътна инфраструктура“, а по-конкретно блокирането на Прохода на Републиката. Протестът е част от протестни акции на КНСБ, провеждащи се от началото на седмицата в София, Русе, Варна с искания за около 27.5 млн. евро – субсидии за пропуснатите в удължителния бюджет, а именно за заетите в градския транспорт в София, Русе и Варна, за „Български пощи“, за НКЖИ, БДЖ.

Тодор Капитанов коментира, че ситуацията е парадоксална – при организацията на един протест АПИ въобще не са страна от взаимоотношенията, записани в Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Вицепрезидентът на КНСБ обясни, че вчера (11 март) няколко часа преди да стартира протестът, за който той лично бил координирал действията между органите на реда, с общината във Велико Търново и с всички страни, които имат участие в този процес, получил писмо със забрана от областния директор на АПИ във Велико Търново.

Според Капитанов това е саботаж, защото забраната идва от началника на хората, които ще протестират. По думите му това е поредното нарушаване на синдикалните права в България.