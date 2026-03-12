РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На първо четене парламентът прие членовете на КЗД да не носят наказателна отговорност

Парламентът прие на първо четене членовете на КЗД – Комисията за защита от дискриминация да не носят наказателна или гражданска отговорност за служебните си действия и актове, освен при умишлено престъпление от общ характер.

Приетата законодателна промяна бе предложена от Министерския съвет. Целта е да се гарантира независимостта и свободата от външно влияние на членовете на Комисията за защита от дискриминация.

С предложения проект на нормативен акт се въвеждат и разпоредбите на две директиви относно стандартите за органите по въпросите на равенството.

Целта е да не се блокира работата на КЗД при обжалване на административни актове.

Освен това депутатите гласуваха, че който извърши дискриминация по смисъла на приетите промени, ще се наказва с глоба от 500 до 2000 евро, ако не подлежи на по-тежко наказание.

