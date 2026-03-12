Съдът остави в ареста антимафиота, поискал подкуп

Софийски градски съд остави зад решетките Адриян Гълъбов, служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Съдът потвърди наложената от първата инстанция мярка за неотклонение „задържане под стража“ , след като бе образувано дело по жалба за изменение на мярката в по-лека. Антимафиотът бе задържан за подкуп преди седмица.

Според съдебния състав няма опасност обвиняемият да се укрие, но може да извърши престъпление, като според съда би могъл да въздейства на свидетели по отношение промяна на показанията им.

По време на делото стана известно, че мъжът е поискал подкуп, за да не се изпраща преписка в прокуратурата.

На 5 март служителят на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП бе задържан за злоупотреба със служебно положение. Той е постъпил на работа в главната дирекция през 2024 г. В проверката и задържането са участвали служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР и от ГДБОП.