Народното събрание прие на първо четене Закона за обществения транспорт

Със 127 гласа „за“, 20 „против“ и 14 „въздържали се“ парламентът прие на първо четене Закона за обществения транспорт.

Това е един от законопроектите по Националния ПВУ.

С него се въвежда Национална транспортна схема, която интегрира и координира разписанията на различните видове транспорт, за да осигури минимално време за изчакване. Схемата ще се актуализира редовно и ще осигурява поне три транспортни връзки дневно за всяко населено място. Създава се и Национална точка за достъп – единна електронна система, която събира и предоставя актуална информация, така че да се осигури лесен достъп до разписания, маршрути и връзки.

Въвежда се Национална система за единен превозен документ. Това е електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да си закупят с една транзакция билет, който комбинира влак, автобус, самолет или воден транспорт.

Предвиждат се също механизми за сътрудничество между общините чрез разширяване на междуобщински транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.

Макар да е подготвен от предишния редовен кабинет, служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов изрази одобрение за законопроекта:

„Напълно се осъзнава важността на този закон, защото това е едно ново еволюционно ниво за транспорта за развитието на страната ни. Предстоят много добри процеси, които ще се случат в страната в следващите 5-10 години, както по отношение на инфраструктурата, така и във всички сфери на транспорта в страната“, каза той.

Критики дойдоха от „Възраждане“, които единствени гласуваха против.

Депутатът Никола Димитров изтъкна:

„Първо, няма финансова обосновка, от която да се види реално кое колко струва и колко ще струва на българските данъкоплатци. Законът крие рискове и за общинските предприятия, които изпълняват редовни автобусни линии, и в един момент, ако ние не защитим техните интереси, в един момент ние ще защитим едни чужди интереси. Някои общини няма да могат да покрият тази субсидия, тъй като бюджетите им няма да стигат за това, особено по-малките общини“.

Срокът за приемане на предложения преди второ гласуване беше намален на три дни.