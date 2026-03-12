Заседанието на външната комисия в парламента се провали за втори път

Заседанието на парламентарната комисия по външна политика се провали за втори път днес заради липса на кворум.

Присъствието на депутатите на ГЕРБ – СДС, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“ не беше достатъчно, за да започне обсъждане и гласуване по искането на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски Народното събрание да ратифицира споразумението за присъединяване на България към съвета за мир на Доналд Тръмп.

Председателят на комисията Йорданка Фандъкова коментира:

„Като председател на Комисията по външна политика след като има внесен доклад, съм длъжна да предложа на народните представители да изразят своята позиция. Не е казано, че тя трябва да бъде положителна или отрицателна“.