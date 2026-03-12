РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Заседанието на външната комисия в парламента се провали за втори път

Заседанието на външната комисия в парламента се провали за втори път

Заседанието на парламентарната комисия по външна политика се провали за втори път днес заради липса на кворум.

Присъствието на депутатите на ГЕРБ – СДС, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“ не беше достатъчно, за да започне обсъждане и гласуване по искането на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски Народното събрание да ратифицира споразумението за присъединяване на България към съвета за мир на Доналд Тръмп.

Председателят на комисията Йорданка Фандъкова коментира:

„Като председател на Комисията по външна политика след като има внесен доклад, съм длъжна да предложа на народните представители да изразят своята позиция. Не е казано, че тя трябва да бъде положителна или отрицателна“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.