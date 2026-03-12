От ИТН с декларация, че Белобрадова рекламирала училище „Космос“

Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ изнесе декларация, в която за пореден път упрекна Николай Денков от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ за създаването на частното училище „Космос“, в което е учил 15-годишният Александър Макулев, намерен мъртъв в кемпер под Околчица. То получава разрешение за регистрация по времето на министъра на образованието по онова време – Николай Денков. Балабанов обърна внимание и че Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ е рекламирала училището „Космос“ на сайта на фондацията си „Майко мила“. В началото на декларацията си Балабанов представи отговор на Министерството на образованието по повод въпроси на ИТН, свързани с частното училище „Космос“.

В училището е извършена проверка от комисия във връзка с настъпилия инцидент с ученик от училището. Проверката обхваща организацията на конкретни дейности и административно-управленската дейност на директора.

При проверката са установени нарушения, свързани с формално разработване и прилагане на документи, липса на училищна документация относно организацията и провеждането на изпитите за ученици и за самостоятелната им форма на обучение.

Липсвали са записи за отсъствията на учениците, които не са посещавали училището; издавани са документи за завършен клас и степен на образование, без да са налице безспорни доказателства, че това е трябвало да бъде направено.

Документите с резултатите от проверката са предоставени на Софийската градска прокуратура за преценка за наличие на законов повод и достатъчно данни за предприемане на действия за разследване и ангажиране на наказателна отговорност.

След произнасяне на Софийската градска прокуратура по случая ще бъде взето решение относно статута на училището, обобщи Балабанов отговора от страна на образователното министерство.

Това училище не спазва нищо по закон, отбеляза депутатът от „Има такъв народ“. Той добави и че „станало ясно, че преподавателите нямат необходимите образователни степени, за да преподават на децата в училището„.

Депутатът от ИТН отбеляза, че „по-голямата част от учителите се занимавали с така наречената природна психология, с мистика, с упражнения за извисяване на духа„, но когато ставало дума за провеждане на изпити, за осъществяване на контрол, проверката на Министерството на образованието показвала „фалшификации и замитания„.

Депутатът от ИТН уточни, че таксата за обучение в „Космос“ била няколко хиляди евро на дете, които се плащали от родителите, които вероятно нямали никаква представа какво става с децата им, защото те виждали как излизат оценки за изпити, които обаче реално не са били полагани. Освен това официалните институции не са били уведомявани, че децата не ходят на училище.

Накрая Балабанов обобщи, че „пасмината“, допуснала да се случат всички изброени нарушения, трябва да бъде изрината. Допусна, че ако е имало данни, че в тези неща са намесени депутати от „Има такъв народ“, е щяло да има многобройни протести, включително и пред телевизията им.