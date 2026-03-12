Пеевски иска мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебния кабинет

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски обвини кмета на София Васил Терзиев, че „иска да заграби десетки имоти в София„. Във „Фейсбук“ страницата на партията се казва, че ще бъде внесено предложение в парламента за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение – осигуряването на условия за провеждането на честни избори, се посочва в съобщението.

От партията коментират, че „с мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и ще бъдат защитени интересите на хората“.

Днес в Столичният общински съвет ще бъде гласувано искането на Терзиев държавата да прехвърли безвъзмездно собствеността си върху знакови обекти в София на Столична община. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците. Сред тях са сградата на бившия Нотариат, сградата на ул. „Георги С. Раковски“ 134, парк „Врана“.

Минути след позицията на Пеевски, дойде коментар и от страна на кмета на София Васил Терзиев. „Алчна кокошка, просо сънува. Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради. Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи „Магазини за хората“ във въпросните имоти“, написа във „Фейсбук“ столичният кмет.