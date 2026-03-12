РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът одобри споразумение с Швейцария за финансиране на програма за интеграция на мигранти за 21.35 млн. швейцарски франка

мигранти

Парламентът одобри Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз, за подкрепа на мерки в областта на миграцията. Въпросното споразумение е подписано на 28 октомври 2025 г. в София и предвижда България да получи финансова помощ в размер на 21.35 млн. швейцарски франка.

Съгласно Меморандума за разбирателство между Европейския съюз и Швейцария парите, които ще се преодставят държавите членки са в общ размер от 1 302 000 000 швейцарски франка. Първата фаза вече се изпълнява в някои държави членки, като Гърция и Италия.

В рамките на Втория швейцарски принос в областта на сближаването са предоставени
1 102 000 000 швейцарски франка на избрани държави бенефициери. Швейцария е заявила интерес за сътрудничество с България при изпълнението на втората фаза на миграционния принос.

Какво ще се финансира с 21.35 млн. швейцарски франка?

Договорено е да бъде финансирана една програма, включваща две тематични области и пет компонента, а по-конкретно става въпрос за:

Програма „Управление на миграцията и подкрепа за интеграция“ с две специфични цели: Първата е на обща стойност 9 млн. швейцарски франка. В нея е заложено прилагане на ефективни и висококачествени процедури за убежище в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз. Става въпрос за три програмни компонента:

Първи компонент: Културна медиация и подкрепа за търсещите убежище в България. Оператор на програмния компонент: Международна организация по миграция. Швейцарски принос: 2.3 млн. швейцарски франка;

Втори компонент: Укрепване на националната система за закрила на децата и подход към защита на правата на деца-бежанци и деца-мигранти в България. Оператор на програмния компонент: Уницеф-България. Швейцарски принос: 2.5 млн. швейцарски франка.

Трети компонент: Дигитализация на процедурите за международна закрила. Оператор на програмния компонент: Държавната агенция за бежанците. Швейцарски принос: 4.2 млн. швейцарски франка.

Втората специфична цел е на обща стойност 11.95 млн. швейцарски франка. Тя е насочена към подобряване на инфраструктурата, по-специално по отношение на условията за прием. Тематична област: Помещения за прием на мигранти от уязвими групи, с 2 програмни компонента:

Първи компонент: Създаване на Звено за първоначален прием на непридружени деца – бежанци и мигранти. Оператор на програмния компонент: Държавната агенция за бежанците в партньорство с Българския Червен кръст и Уницеф – България. Швейцарски принос: 9.45 млн. швейцарски франка;

Втори компонент: Подобряване на условията за настаняване и на условията за живот в Сигурните зони за непридружени деца в България. Оператор на програмния компонент: Международна организация по миграция. Швейцарски принос: 2.5 млн. швейцарски франка.

Програмата ще се управлява от програмен оператор – дирекция „Международни проекти“ в Министерството на вътрешните работи, която притежава необходимия капацитет за управление на програми, финансирани от ЕС и от други донори, в областта на убежището и миграцията.

Техническата подкрепа по Програмата ще се управлява от Националното координационно звено. Бюджетът ѝ е на стойност 0.4 млн. швейцарски франка и включва два фонда – за техническа помощ в размер на 0.3 млн. швейцарски франка и за подготовка на мерки за подкрепа – 0.1 млн. швейцарски франка.

Съгласно Рамковото споразумение България носи цялостната отговорност за постигане на целите на Програмата за сътрудничество, за осигуряване на съфинансиране на мерките за подкрепа, както и за управлението и контрола на Програмата за сътрудничество.

Крайният срок за одобрение на мерките за подкрепа е до 31 декември 2025 г., а крайният срок за изпълнение – до 3 декември 2029 година. Функциите на Разплащателен орган ще бъдат изпълнявани от дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите, а функциите на Одитен орган – от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите.

