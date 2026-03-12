Администрацията на Вашингтон започна търговски разследвания срещу Европейския съюз и няколко държави, включително Индия и Китай, заради предполагаем „излишен производствен капацитет“. Това се посочва в изявление на Службата на търговския представител на САЩ, публикувано на 11 март.

Разследванията ще бъдат проведени „по отношение на разпоредбите, политиките и практиките в различни икономики, свързани със структурния излишен производствен капацитет и производство в преработвателните индустрии“. „Тези разследвания ще определят дали тези разпоредби, политики и практики са неразумни или дискриминационни и дали създават пречки или трудности за американската търговия“, се казва в документа.

„Съединените щати вече няма да жертват производствената си база за други държави,

които могат, чрез излишен капацитет и производство, да изнесат своите проблеми към нас“, каза търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. Според него много американски търговски партньори „произвеждат повече стоки, отколкото могат да консумират на вътрешния пазар“. „Това свръхпроизводство измества съществуващото вътрешно производство на САЩ или възпрепятства инвестициите и разширяването на производството в САЩ, което иначе би се случило“, отбелязва Гриър.

Разследването се провежда съгласно раздел 301 от Закона за търговията от 1974 година.

Той упълномощава президента на САЩ да предприеме всички необходими мерки за противодействие на това, което САЩ считат за съществуващи ограничения върху търговията на САЩ от други страни.

В допълнение към ЕС, Индия и Китай, разследванията ще бъдат насочени към Бангладеш, Виетнам, Индонезия, Камбоджа, Южна Корея, Малайзия, Мексико, Норвегия, Сингапур, Тайланд, Швейцария и Япония. Тайван също е включен в списъка.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшък (1887-1975 г.), бягат на острова след поражението си в Китайската гражданска война. Оттогава Тайпей запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, която е съществувала на континента, преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на Китай.