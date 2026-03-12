РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пентагонът създава специално звено от банкови експерти за сделки в отбраната за 200 млрд. долара

Тръмп планира да разположи 1000 военнослужещи в Луизиана за опазване на реда

Министерството на отбраната на САЩ създава специално звено от експерти по преки инвестиции, което да реализира сделки в областта на отбраната на стойност 200 милиарда долара за три години. Това съобщи уебсайтът Semafor, позовавайки се на вътрешни документи на ведомството.

Според портала, Пентагонът сформира нов екип, който да противодейства на нарастващото влияние на Китай.

Според фирмата за набиране на персонал Heidrick & Struggles,

основните цели за набиране на персонал за 30-членния екип са водещи банки от Уолстрийт:

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Bank of America. 

Програмата се предлага на пазара не като постоянна позиция, а като дву- до тригодишно „командиране“. На кандидатите се предлага възможността да „служат на страната си“, докато боравят с капитал, по-голям от този, с който повечето инвеститори боравят през цялата си кариера.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.