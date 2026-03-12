Пентагонът създава специално звено от банкови експерти за сделки в отбраната за 200 млрд. долара

Министерството на отбраната на САЩ създава специално звено от експерти по преки инвестиции, което да реализира сделки в областта на отбраната на стойност 200 милиарда долара за три години. Това съобщи уебсайтът Semafor, позовавайки се на вътрешни документи на ведомството.

Според портала, Пентагонът сформира нов екип, който да противодейства на нарастващото влияние на Китай.

Според фирмата за набиране на персонал Heidrick & Struggles,

основните цели за набиране на персонал за 30-членния екип са водещи банки от Уолстрийт:

Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Bank of America.

Програмата се предлага на пазара не като постоянна позиция, а като дву- до тригодишно „командиране“. На кандидатите се предлага възможността да „служат на страната си“, докато боравят с капитал, по-голям от този, с който повечето инвеститори боравят през цялата си кариера.