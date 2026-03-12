Starbucks Yanaka: новото място за кафе, култура и местни таланти в Токио

Голямата верига кафенета Starbucks съчетава кафе културата с изкуството в историческия квартал Yanaka в Токио. Този район, близо до гара Nippori, е запазил старинния японски чар и е известен със своите храмове, светилища и историческата търговска улица Yanaka Ginza. Тесните улички и старите магазини го правят любимо място за туристите.

На 28 март Starbucks открива нов клон под името Starbucks Cafe & Art Gallery Yanaka Gotenzaka. Кафенето се намира на мястото на бивш паркинг, до магазина Nakanoya, който предлага традиционни японски храни tsukudani. Въпреки модерния си вид, сградата е проектирана да се впише хармонично в квартала, който Starbucks описва като място, „където историята, културата и изкуството се преплитат“.

Новият двуетажен дървен клон ще комбинира кафето с изкуството чрез изложби, създадени заедно с местни студенти и общността. През годината там ще има тематични изложби с художници и партньори на Starbucks, панаири за нови таланти и обществени експозиции, като избрани произведения ще могат да се купуват.

Откриването ще започне с „Yanaka Gotenzaka Opening Exhibition“, където трима млади художници ще покажат пейзажи, улавящи атмосферата на квартала. Изложбата ще продължи до 28 юни, след което ще се появи нова колекция.

Starbucks Gallery е ново начинание за веригата, целящо да засили връзките с местните общности. Плановете включват разширяване – клонът в Kyoto BAL ще стане вторият Starbucks Cafe & Art Gallery в Япония, с подобни изложби.