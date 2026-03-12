Учени откриха изненадващ начин да направят упражненията по-ефективни

Ново изследване показва нещо неочаквано: консумацията на повече мазнини – а не по-малко – може да помогне на организма да извлече повече ползи от упражненията, когато нивото на кръвната захар е високо.

Проучване, ръководено от изследователя по медицина на упражненията Сара Лесард, публикувано на 25 февруари в списание Nature Communications, разглежда как диетата влияе върху реакцията на организма към упражнения.

Екипът установява, че мишки, хранени с кетогенна диета с високо съдържание на мазнини, показват:

спад на високата кръвна захар (хипергликемия)

значително по-добра реакция към упражнения

„След една седмица на кетогенна диета кръвната им захар беше напълно нормална, сякаш изобщо не са имали диабет“, казва Лесард.

С времето диетата предизвикала промени в мускулите на мишките, които ги направили:

по-ефективни в използването на кислород

по-реактивни към аеробни упражнения

Как работи кетогенната диета

Кетогенната диета получава името си от състоянието кетоза – метаболитен процес, при който организмът спира да използва захар като основно гориво и започва да изгаря мазнини.

Тази диета:

съдържа много мазнини

силно ограничава въглехидратите

Това я прави противоположна на традиционните диети с ниско съдържание на мазнини, препоръчвани от много здравни експерти.

Потенциални ползи за здравето

Въпреки споровете около нея, кетогенната диета е свързвана с ползи при някои заболявания, включително:

епилепсия

болест на Паркинсон

Исторически тя се е използвала и за контрол на диабета. Преди откриването на инсулина през 20-те години на XX век лекарите понякога са разчитали именно на този хранителен режим за понижаване на кръвната захар.

По-ранни изследвания на Лесард показват, че хората с висока кръвна захар често имат по-ниска физическа издръжливост, което я подтиква да проучи дали кетогенната диета може да възстанови способността на организма да се адаптира към упражнения.

В експеримента мишките:

спазвали диета с високо съдържание на мазнини и ниско на въглехидрати

тичали редовно на колела за упражнения

С течение на времето мускулите им развили повече бавни мускулни влакна, свързани с по-голяма издръжливост.

„Техните тела използваха кислорода по-ефективно, което е знак за по-висок аеробен капацитет“, казва Лесард.

Защо диетата и упражненията работят най-добре заедно

Според изследователката упражненията влияят положително почти на всички тъкани в тялото, включително и на мастната тъкан.

Все повече изследвания показват, че най-големите подобрения в здравето се случват, когато диетата и упражненията се комбинират, а не се разглеждат като отделни стратегии.

„Това, което откриваме е, че диетата и упражненията не действат изолирано“, казва Лесард. „Когато се комбинират, можем да получим много по-големи ползи.“

Лесард планира да разшири изследванията върху хора, за да установи дали същите ефекти се наблюдават и при тях.

Тя също отбелязва, че кетогенната диета може да бъде трудна за спазване. За много хора по-лесен вариант може да бъде средиземноморската диета, която включва въглехидрати от пълноценни храни като:

плодове

зеленчуци

пълнозърнести храни

„Предишните ни изследвания показват, че всяка стратегия, която вие и вашият лекар използвате за намаляване на кръвната захар, може да бъде ефективна“, казва тя.

