Starbucks подкрепя изгряващи дизайнери през Седмицата на модата в Ню Йорк

Голямата верига кафенета Starbucks финансира изгряващите дизайнери Area, Collina Strada, Eckhaus Latta, Sergio Hudson и Zankov, за да им помогне в развитието на бизнеса и маркетинга. Всички те ще покажат колекциите си за есен 2026 по време на Седмицата на модата в Ню Йорк.

Дизайнерите ще създадат и специални „ръкави“ за кафе – хартиени обвивки за чаши, които пазят ръцете от топлината. Някои може да разработят и други продукти съвместно със Starbucks. Идеята е компанията да предложи не просто обикновени рекламни артикули, а модерни и лайфстайл продукти, които да издигнат имиджа на марката и на дизайнерите. Сред потенциалните артикули са престилки, тениски, суичъри, чаши, термоси и текстилни чанти.

Starbucks ще има присъствие и зад кулисите на ревютата, както и в шоурумите по време на Седмицата на модата. На събитията подаръчни карти на Starbucks ще бъдат раздавани на модели, стилисти, VIP гости и други участници. Компанията не разкрива колко точно финансово подпомага дизайнерите.

Starbucks вече има опит в модния свят. Миналата година Зак Позен и стилистът Ерин Уолш създадоха рокля, вдъхновена от емблематичното зелено на логото със сирената на Starbucks. В миналото Vera Wang и бразилската марка Farm Rio са си сътрудничили с компанията за чаши и други аксесоари.

Миналия месец Starbucks стартира проекта The House of Coffee – платформа за творчески партньорства в обекта Starbucks Reserve Roastery в Милано по време на мъжката Седмица на модата. Там марката си партнира с Nordica (екипировка за ски), K-Way (водоустойчиви дрехи) и Poldo Dog Couture (облекла за кучета).

„Да бъдеш културно релевантен е по-важно от всякога“, казва Треси Либерман, глобален директор „Бранд“ в Starbucks. „В рамките на стратегията „Back to Starbucks“ се фокусираме върху моменти и партньорства, които вдъхновяват нашите клиенти. Модата е силен израз на идентичност и се гордеем, че подкрепяме творческите гласове, които задават тенденции.“

Стратегията „Back to Starbucks“ цели да подобри клиентското изживяване и да увеличи приходите.