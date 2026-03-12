BMW надскочи прогнозите за печалбата през 2025 г. въпреки митата и кризата

Нетната печалба на германския автомобилен производител BMW Group за 2025 г. е спаднала само с 3% въпреки американските мита и кризата в германската автомобилна индустрия. Според годишния му доклад, публикуван в четвъртък, положителният финансов резултат на групата за миналата година ще бъде близо 7,5 милиарда евро. Година по-рано тази цифра беше само с 220 милиона евро по-висока. Печалбата преди данъци надхвърли 10 милиарда евро.

„През последните няколко години започнахме да прилагаме правилната стратегия. Сега берем плодовете на това решение. В трудни времена не е нужно да променяме посоката на нашия бизнес; напротив, можем да се придържаме към курса и да продължим систематично да прилагаме стратегията си“, коментира доклада главният изпълнителен директор Оливър Ципсе.

Според германските медии,

данните от доклада са надхвърлили очакванията на експертите,

които прогнозираха нетната печалба на BMW да бъде по-малка от 7 милиарда евро. Компанията се е представила добре в сравнение с конкурентите си, тъй като печалбите на Volkswagen и Mercedes са спаднали почти наполовина миналата година.

Предимствата на BMW включват диверсифицираната ѝ моделна гама и установеното производство в САЩ,

което осигурява на компанията защита от тарифи.

Дейността на BMW (от Bayerische Motoren Werke AG, Баварски моторни заводи АД) обхваща производство и продажба на моторни превозни средства (МПС), резервни части и аксесоари за МПС, продукти на машиностроенето, както и свързани с тях услуги. „БМВ“ АД е фирмата майка на концерна „БМВ Груп“, която е пазарно ориентирана към сектора „Автомобили“, „Мотоциклети“, „Финансови услуги“ и „Други дружества“. „БМВ Груп“ работи на международно ниво в над 150 страни. Групата включва освен „БМВ“ АД всички дъщерни фирми, върху които „БМВ“ АД може да има директно и управляващо влияние. Освен това „БМВ“ АД управлява „БМВ Груп“.

„БМВ Груп“ е един от най-успешните производители на автомобили и мотоциклети в света и е сред най-големите промишлени предприятия в Германия. Марките БМВ, Мини и Ролс-Ройс са три от най-силните премиум марки в автомобилната индустрия. Фирмата развива изследователска и иновативна дейност на 13 местоположения в пет държави, произвежда продуктите си на 31 места в 14 държави. Фирмата предлага и финансови услуги и е един от водещите доставчици на премиум услуги за индивидуална мобилност.