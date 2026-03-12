Турция преговаря с Иран и САЩ за прекратяване на войната

Турция преговаря с Вашингтон и Техеран в опит да бъде прекратена продължаващата война в Близкия изток, съобщи днес турският външен министър Хакан Фидан, предаде АФП.

„Намираме се в момент, в който се нуждаем от преговори и диалог повече от всякога… Разговаряме с иранската страна, разговаряме и с американската страна“, каза той и допълни:

„Тази война трябва да бъде прекратена колкото се може по-скоро“.

Русия призова днес Израел и САЩ да прекратят атаките си срещу Иран и да се върнат на масата за преговори, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

„Русия ще продължи да предприема постъпки за прекратяването на ескалацията в Близкия изток в най-скоро време, както и за разрешаването на всякакви противоречия с мирни средства“, посочи Захарова пред репортери.