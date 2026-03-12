Близо 16 хиляди заявления за гласуване в чужбина са подадени до обяд

Към 12:00 часа днес са подадени близо 16 хиляди заявления за гласуване в чужбина. Това съобщи говорителят и заместник-председател на Централната избирателна комисия Росица Матева по време на брифинг, свързан с подготовката на парламентарните избори през април.

Матева припомни, че заявленията могат да се подават онлайн чрез сайта на ЦИК, а крайният срок е 24 март. По информация на Министерството на външните работи, в момента не се препоръчва откриването на избирателни секции в държави като Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан. Въпреки това заявления от тези държави могат да се подават, а окончателното решение за откриване на секции ще бъде взето на по-късен етап.

ЦИК е получила и писмо от българското посолство в Бразилия с искане да бъде дадена възможност за подаване на заявления за гласуване и там. Комисията предстои да разгледа предложението и да вземе решение по него.