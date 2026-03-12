Какво се случва с черния ви дроб, когато пиете алкохол с диетична газирана напитка

Смесването на алкохол с диетична газирана напитка може да намали калориите и захарта, но това не означава непременно, че е по-здравословен избор.

Черният дроб е органът, който разгражда алкохола. Този процес образува токсични съединения, като ацеталдехид, които могат да причинят възпаление на черния дроб.

Епизодичното прекомерно пиене (binge drinking) влияе негативно на черния дроб и колкото повече алкохол се консумира, толкова по-голям става рискът.

Алкохолът може да доведе до следните заболявания на черния дроб:

Стеатоза – натрупване на мазнини в черния дроб

– натрупване на мазнини в черния дроб Стеатохепатит – натрупване на мазнини, придружено от възпаление

– натрупване на мазнини, придружено от възпаление Хепатит – тежко възпаление на черния дроб

– тежко възпаление на черния дроб Фиброза – образуване на белези в черния дроб

– образуване на белези в черния дроб Цироза – напреднало белезообразуване

– напреднало белезообразуване Хепатоцелуларен карцином – вид рак на черния дроб

Влиянието на диетичната сода върху черния дроб

Алкохолът не е единствената напитка, която може да увреди черния дроб. Диетичните газирани напитки също изглежда имат влияние.

Те съдържат изкуствени подсладители като аспартам, сукралоза и сахарин. Макар тези подсладители да не се превръщат в глюкоза, те все пак влияят на организма и вероятно на черния дроб.

Изследвания показват, че възрастните, които често пият диетични безалкохолни напитки, имат по-високи нива на метаболитно свързана мастна чернодробна болест (MASLD). Част от този ефект обаче може да е свързан със затлъстяването.

По-ново изследване, проследило над 120 000 души със здрав черен дроб, установява, че хората, които пият около една кутия диетична или нискозахарна газирана напитка дневно, имат 60% по-висок риск да развият MASLD в рамките на 10 години.

Какво е MASLD?

MASLD (метаболитно свързана мастна чернодробна болест) е състояние, при което мазнини се натрупват в черния дроб, без това да е причинено от алкохол, инфекция или автоимунно заболяване.

Преди това заболяването се наричаше неалкохолна мастна чернодробна болест (NAFLD).

То може да прогресира до:

възпаление на черния дроб (MASH)

цироза

MASLD става все по-разпространено и засяга приблизително 1 от всеки 3 души по света, тъй като затлъстяването и диабетът също се увеличават.

Хората, които следят калориите или захарта, често избират да смесват алкохол с диетична газирана напитка вместо с обикновена.

Точният ефект на тази комбинация върху черния дроб не е добре проучен.

Но има доказателства, че замяната на сладките напитки с диетична сода при алкохолни коктейли може да увеличи максималната концентрация на алкохол в кръвта.

Причината е, че захарта забавя изпразването на стомаха. Без нея алкохолът достига по-бързо до червата, където се абсорбира в организма.

Как да поддържате черния си дроб здрав

Световната здравна организация препоръчва пълно въздържание от алкохол, като посочва, че не съществува напълно безопасно количество. Алкохолът увеличава риска от чернодробни заболявания, рак и инциденти.

Тъй като алкохолът може да влоши развитието на чернодробни заболявания, най-добре е да се избягва, ако вече имате проблеми с черния дроб, включително MASLD.

За да поддържате черния дроб здрав, е разумно също да ограничите както обикновените, така и диетичните газирани напитки, тъй като те се свързват с мастна чернодробна болест.

Вашият лекар може да ви помогне, ако имате нужда от съвет как да намалите алкохола или да съставите по-здравословен хранителен режим.

