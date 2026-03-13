Американски военен самолет се разби в Ирак

Американски военен самолет за презареждане във въздуха се е разбил над Западен Ирак, докато е участвал в операцията срещу Иран. В инцидента са били замесени два самолета, като единият е успял да се приземи безопасно.

От американските военни съобщават, че катастрофата не е причинена от вражески или приятелски огън. Засега няма официална информация дали има жертви.

По данни на АП на борда на разбилия се самолет KC-135 е имало най-малко петима души екипаж. В района е започнала спасителна операция, но към момента не се съобщават повече подробности.

Това е четвъртият американски самолет, който претърпява инцидент по време на операцията в Иран. По-рано три американски изтребителя бяха свалени по погрешка от приятелски огън над Кувейт, като пилотите са успели да се катапултират.