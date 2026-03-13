РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Американски военен самолет се разби в Ирак

Американски военен самолет се разби в Ирак

Американски военен самолет за презареждане във въздуха се е разбил над Западен Ирак, докато е участвал в операцията срещу Иран. В инцидента са били замесени два самолета, като единият е успял да се приземи безопасно.

От американските военни съобщават, че катастрофата не е причинена от вражески или приятелски огън. Засега няма официална информация дали има жертви.

По данни на АП на борда на разбилия се самолет KC-135 е имало най-малко петима души екипаж. В района е започнала спасителна операция, но към момента не се съобщават повече подробности.

Това е четвъртият американски самолет, който претърпява инцидент по време на операцията в Иран. По-рано три американски изтребителя бяха свалени по погрешка от приятелски огън над Кувейт, като пилотите са успели да се катапултират.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.