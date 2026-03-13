РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БСП се обяви против участието на България в Борда за мир

Изпълнителното бюро на БСП излезе с позиция против участието на България в Борда за мир на Доналд Тръмп. Вчера бившият председател на БСП Атанас Зафиров и Джейхан Ибрямов от „Алианс за права и свободи“ осигуриха кворума на извънредното заседание на Комисията по отбрана в парламента след няколко неуспешни опита. Двамата не участваха в гласуването, но в комисия мина предложеното от Делян Пеевски проекторешение за ратификация на предложение за присъединяването на България към Борда за мир.

Участието ни е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения – зачитане на международното право и Уставът на ООН“, се казва в позицията на БСП.

Оттам посочват, че решението следва да вземе следващият парламент. „На фона на ескалиращата война в Близкия изток още по-остро стои въпросът – България да се въздържи от участие в подобни неясни и като цели, и като принципи инициативи“, подчертават от левицата.

