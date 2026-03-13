Владислав Панев: Частният бизнес не смогва да изхранва армията от чиновници (част 2)

Стряскащо е, че разходите за администрация вече са повече от разходите за пенсии, алармира Владислав Панев

В нашия парламент основните икономически спорове са около усвояването на евросредства. Парите от Европа се усвояват крайно неефективно и дори пречат на българската икономика.

Много родни бизнесмени се съсредоточават върху усвояването на еврофондове, вместо върху пазарната конкуренция.

Политиката по електрификация на транспорта е много важна и виждаме, че продажбите на електромобили в Европа и Китай скача с огромни темпове.

Европа със сигурност трябва да върви към по-голяма консолидация и отпадане на граничните регулации, които костват еквивалент на 40% мита върху стоките. България също трябва да следва политика на по-малки регулации, които в Европа понякога са убийствени за бизнеса и заради които Азия и Америка ни задминават като малка гара.

Повечето ни политици се фиксират не в реформите, а в ядрата на Европейския съюз и на Съветския съюз. А реформи са належащи. Броят на общините трябва да бъде намален – някои от тях са толкова неефективни, че не могат дори да си напишат проектите. Никой не се притеснява от факта, че през 2025 г. разходите в администрацията са повече от разходите за пенсии. А това е стряскаща новина. Частният бизнес не смогва да изхранва армията от чиновници.

Инфлацията е висока не заради еврото, а защото теглим по 18 млрд. лв. дълг годишно.

Радев и хората му печелят от мълчанието си.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Владислав Панев, основател на клуб „Ускорение“ и бивш депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Каква прогноза за войната в Иран е решението за отваряне на петролни резерви в големи мащаби в ЕС?

Коя е правилната стратегия за използване на резервите от горива?

Коя е полезната за България позиция по перспективата „Европа на две скорости“?

Виждат ли се реални реформатори на българския политически терен?

Какви икономическа визия може да се очаква от „Прогресивна България“?

Вижте първа част от интервюто с Владислав Панев

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ