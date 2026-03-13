Белият дом разреши продажбата на блокиран в морето руски петрол до 11 април

Белият дом облекчи временно действащите санкции върху върху руския петрол за период от 30 дни. Министерството на финансите на САЩ издаде нов лиценз, позволяващ продажбата на руско черно злато и петролни продукти (с изключение на Иран) до 11 април. Изискването е горивата да са били натоварени на плавателни съдове на или преди 00.01 ч. вашингтонско време на 12 март, се посочва в текста на лиценза.

Извънредната мярка се въвежда в условията на пазарен хаос и стремително повишаващи се цени на енергията заради изреалско-американската война с Иран. Иранската блокада на Ормузкия проток не позволява на една пета от световните доставки на петрол да стигнат до световните пазари. А непрекъснатите удари на Техеран срещу съседните държави от Персийския залив затвориха петролни и газови находища, рафинерии и терминали, орязвайки с около 90% пратките от региона.

Обявявайки мярката, министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че тя няма да бъде от голяма финансова помощ за Русия, „защото се прилага само за петрол, който вече е в транзит“, написа той в социалната платформа X.

Временното разрешение на Вашингтон прави потенциално достъпни за закупуване руско черно злато и петролни деривати, натоварени на около 30 танкера в азиатски води. На тях има най-малко 19 милиона барела руски суров петрол и 310 000 тона рафинирани продукти, по данни за проследяване на корабите, събрани от агенция „Блумбърг“. Преработените продукти са основно нафта, използвана за производство на пластмаси, и известно количество дизел, чиито цени скочиха, откакто Иран затвори ефективно Ормузкия проток.

Суровият петрол се превозва на 25 кораба, като някои сортове като „Сокол“ се намират на танкери близо до Китай. Има и други плавателни съдове в Арабско море, заредени главно с базовия сорт „Уралс“ със средна киселинност. Корабите изпращат сигнали „за поръчки“, което означава, че все още нямат ясна дестинация, или посочват, че плават за Сингапур или Малайзия, където често чакат, докато барелите се продадат, показват данните.

В подобно 30-дневно освобождаване от санкции, Министерството на финансите на Съединените щати публикува на 5 март лиценз, позволяващ на индийските рафинерии да купуват руски петрол, вече натоварен на танкери. Което е голяма промяна в политиката на Белия дом, след като само месец по-рано Индия – третият по големина вносител на черно злато в света, се съгласи да спре да купува руското гориво под натиска на американския президент Доналд Тръмп.

Според съобщения от добре информирани източници, Ню Делхи е купил 30 милиона барела руски петрол за един ден. До 10 март количествата руското черно злато, съхранявано на танкери, са намалели до 118.3 милиона барела от 132.9 милиона барела в края на февруари, информира „Си Ен Би Си“, позовавайки се на данни, подадени от Kpler. Това предполага, че „товарите се придвижват бързо към купувачите“, отбелязва американският информационен канал.

Решението на Вашингтон „купува време на държавите и рафинериите да се справят с шока в доставките от Близкия изток“, посочва Мую Сю – старши анализатор на суров петрол в Kpler. „Държавите ще купуват каквото могат да намерят – приоритетът е енергийната безопасност за всички.“

Тръмп се опита да успокои световните петролни пазари, като заяви, че войната с Иран скоро ще приключи. И обеща ВМС на Съединените щати да осигурят ескорт през Ормузкия проток, а Американската корпорация за финансиране на развитието (DFC) – застраховка срещу риск за танкери. В интервю за „Си Ен Би Си“ на 12 март обаче американският министър на енергетиката Крис Райт каза, че ВМС „просто не са готови“ да започнат да ескортират танкери през пролива, защото военният клон е твърде ангажиран да унищожи „нападателните способности“ на Иран.

Новият върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей пък обеща, също на 12 март, че страната му ще продължи да блокира Ормузкия проток, докато войната бушува.

Китай, заедно с Индия, е един от малкото потребители на руски суров петрол и продукти, които се продаваха с отстъпка след американските санкции, целящи да ограничат достъпа на Москва до финансови приходи за войната в Украйна. Други големи пазари, включително Япония и Южна Корея, избягват руските барели.

Политически и икономически анализатори пък отбелязват от самото начаро на войната на американтците и израелците срещу Ислямската република, че от нея печели Русия. Тя не само отвлича световното внимание от войната срещу Украйна, но мнозина смятат, че Кремъл ще спечели директно и от нарастващите цени на енергията, въпреки санкциите.

„Досега има само един победител в тази война – Русия“, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща в реч на 10 март. И добави: „Тя получава нови ресурси за финансиране на войната си срещу Украйна с повишението на цените на енергията.“

Москва, от своя страна, заяви преди седмица, че наблюдава „значително увеличение на търсенето на руски енергийни ресурси във връзка с войната в Иран“. Говорителят на Кремър Дмитрий Песков увери на 6 март, че Русия „остава надежден доставчик“ както на петрол, така и на газ, включително втечнен природен газ. Анализаторът Игор Юшков от руския държавен Финансов университет заяви пред агенция „Ройтерс“ по същото време, че „конфликтът в Ормузкия проток създава благоприятни условия за растеж на приходите на Русия от износ на енергия“.

В тази неспокойна обстановка, черното злато продължава да поскъпва. Петролът сорт „Брент“ за доставка през май приключи търговията си на 12 март над 100 щ. долара за барел, а в 9.05 ч. българско време на 13 март се търгуваше за 101.28 щ. долара за барел. Американският WTI за доставка през април се предлагаше за 96.27 долара за барел.