Парламентът включи в дневния си ред и обсъждане на мерки срещу високите цени на петрола и газа

Депутатите гласуваха 6 нови точки в дневния си ред, в който първоначално бе заложен единствено парламентарният контрол. Сред тях, като пета точка, е и предложението на „ДПС-Ново начало“ за обсъждане на проект на решение за предприемане на мерки срещу ценовия шок, в резултат на високите цени на суровия петрол и природния газ.

Първата точка за днес е приемане на „удължителния бюджет“. Втората – разглеждане на второ четене на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Третата, с вносител отново депутати от ДПС-„Ново начало“, е за задължаване на Министерския съвет да внесе проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване към Съвета за мира; четвъртата – избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно“.

Депутатите гласуваха и, по предложение на „Има такъв народ“, да изслушат министъра на вътрешните работи Емил Дечев и министъра на правосъдието Андрей Янкулов във връзка с нови данни за оказване на натиск върху разследващите екипи на смъртните случаи край хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

След като депутатите гласуваха промяната в програмата си, Костадин Костадинов от „Възраждане“ изнесе декларация, в която разказа как в сряда (11 март) на председателски съвет било коментирано предложението на парламентарната му група в дневния ред да бъде включена декларация в защита на българите в Молдова.

По думите на Костадинов за поредна година управлението на Мая Санду се опитва да премахне културната автономия на Тараклийския район в Молдова. По време на председателския съвет председателят на парламента Рая Назарян препоръчала декларацията първо да бъде гледана в парламентарната комисия по външна политика.

Същия ден посланичката ни в Молдова – Мая Добрева – изпратила телеграма до всички институции, ангажирани с темата, като в нея предупредила, че становището на посолството е, че гласуването на декларация от Народното събрание в подкрепа на българската общност е нецелесъобразно.

Ден по-късно, разказа Костадинов, на 12 март, в парламента дошъл посланикът на Молдова у нас, който започнал да води разговори с представителите на различните парламентарни групи.

„Поиска среща и с нас – ние му отказахме„, заяви Костадинов. Той призна, че не знае какво е говорено на срещите, но резултатът бил – неприемането на декларацията на „Възраждане“. След това Костадинов обвини посланик Мая Добрева, че не защитава интереса на българската общност в Молдова, а депутатите – че са паднали по гръб пред „най-бедната държава в Европа“.