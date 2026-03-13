Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Северна Турция

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси рано тази сутрин Северна Турция, предаде Асошиейтед прес.

Епицентърът е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра, съобщи турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран в 3:35 ч. местно време и е бил усетен и в други провинции. От агенцията посочват, че към момента „няма неблагоприятни последици“. Много местни жители обаче са били забелязани да чакат в колите си или по улиците, независимо от студа, страхувайки се да се приберат по домовете си.