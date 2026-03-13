Безработните у нас през миналата година са 106 900, като 55.5% от тях са мъже

През 2025 г. безработните у нас са 106 900, от които 59 300 (55.5%) са мъже и 47 600 (44.5%) – жени, съобщиха от Националния статистически институт. Коефициентът на безработица е 3.5% (3.7% за мъжете и 3.3% за жените), като в сравнение с 2024 г. намалява с 0.7 процентни пункта.

От всички безработни 16% са с висше образование, 53.4% – със средно, и 30.6% – с основно или по-ниско образование.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 7.7 процента.

Относителният дял на продължително безработните от всички, които са без работа, е 42.4%, а коефициентът на продължителна безработица – 1.5% (1.6% за мъжете и 1.4% за жените).