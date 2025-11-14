Безработните у нас през третото тримесечие са 104 500, като 57% от тях са мъже

Безработните лица през третото тримесечие са 104 500, от които 59 500 (57%) са мъже и 45 000 (43%) – жени, съобщават от Националния статистически институт. Коефициентът на безработица е 3.4%, съответно 3.7% при мъжете и 3.1% при жените.

От всички безработни 19.4% са с висше образование, 56.4% – със средно, и 24.2% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.7% за висше образование, 3.7% за средно образование и 9.6% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една година или повече) са 42 500 души,

или 40.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 1.4 на сто.

От общия брой на безработните 22 000, или 21%, търсят работа за първи път.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години през третото тримесечие е 8.7% (8.4% при мъжете и 9.2% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. този коефициент е по-висок с 1.7 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1.4 процентни пункта, а при жените – с 2.1 процентни пункта.