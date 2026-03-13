Парламентът задължи Министерския съвет да внесе проект на закон за присъединяването ни към Съвета за мир

Със 108 гласа „За“ (60 от ГЕРБ-СДС, 29 от „ДПС-Ново начало“, 14 от „Има такъв народ“, петима – нечленуващи в парламентарни групи) парламентът прие решение, с което задължи Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на Съединените щати.

„Против“ гласуваха 61 депутати (32 от „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“, 19 от „Възраждане“, 6 от „БСП-Обединена левица“, един от „Алианс за права и свободи“, трима от „Величие“). Един народен представител – от „Възраждане“ гласува „Въздържал се“.

При гласуването на отделните точки Йордан Иванов поиска прегласуване, а преди това – почивка, за да може в пленарната зала да дойдат всички депутати от „Възраждане“ и „БСП-Обединена левица“. Председателстващият заседанието – Костадин Ангелов, обясни, че това е в нарушение на правилника и даде почивката, след като мина прегласуването. Така, предложението, внесено от Делян Пеевски и депутатите от „ДПС-Ново начало“, бе прието.

След почивката Божидар Божанов даде конкретен пример за случай, когато Костадин Ангелов е дал почивка, а след това – прегласуване. Ангелов призна, че това е било в първите две седмици, след като е станал заместник-председател на парламента и че тогава наистина е сбъркал.

При представянето на самия проект на закон Станислав Анастасов обърна внимание, че на 19 февруари се е състояла първата сесия на Съвета за мир, която е била домакинствана от американския Институт за мир, основан през 1984 г. с решение на Конгреса на САЩ по решение, подписано от президента Роналд Рейгън.

По време на тази първа сесия като членки и наблюдателки присъствали над 40 страни. България била представена по решение на предишното правителство на Росен Желязков от наши дипломатически служители, посочени от тогавашния министър Георг Георгиев. „Можеше да се прати новия министър, но воля не се намери“, коментира Анастасов. След това той подчерта, че това събитие има голямо значение за двустранните ни отношения и изчете поздравлението на държавния секретар на САЩ – Марко Рубио по случай 3 март.

В същото време Анастасов обърна внимание, че България все още не участва в заседанията на Съвета на мир като пълноправен член, за което трябва да ратифицира своето присъединяване. Според Анастасов това още не е станало заради отявлените противници на Съвета за мир – „групичките на Джордж и Александър Сорос и техните местни представители“.

„Виждаме, че правителството на Гюров се опитва да ни отдалечи от Съвета за мир, но ние няма да позволим да отдалечите България от избора й – да върви със САЩ, с една от най-големите демокрации в света и така да гарантира демократичното си развитие за десетилетия“, подчерта Анастасов.

Хамид Хамид припомни, че България бе първа на Балканите, която се присъедини към Съвета на мир, но за да бъде пълноправен член, Народното събрание следва да ратифицира споразумение.

„Първоначално Съветът за мир възникна като проект – опит за окончателно разрешаване на дългогодишната криза в Газа – една от най-големите кризи в съвременната история на човечеството. Днес Съветът е доста по-всеобхватен и има за цел решаване на всички замразени конфликти по света„, обясни депутатът от „ДПС-Ново начало“.

Васил Пандов от ПП-ДБ обърна внимание, че не е ясна правосубектността на Съвета за мир, защото реално едно лице – президентът Доналд Тръмп – в лично качество, пожизнено може да определя кой да бъде член на организацията, кой да влиза в нейните органи на управление и кога неговото членство ще се прекрати. Пандов коментира, че това нарушава суверенното равенство във всяка една международна организация, а освен това противоречи и на Конституцията ни.

Йордан Иванов от ПП-ДБ коментира, че действията на предишния кабинет да заяви участие в Съвета за мир са очевиден абсурд в условията на разгаряне на военен конфликт в Иран. Той добави, че е унижение да заявяваме членство в една еднолична, наследствена организация, без ясна позиция за това какво ще прави Европейският съюз.

Иванов възнегодува, че Росен Желязков – бившият министър председател и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС, който е най-наясно с участието на България в Съвета за мир, не е в пленарната зала и не може да вземе отношение. Според депутата от ПП-ДБ ратификацията рискува да постави България в опасна изолация, предвид факта, че Европа се събужда, а Германия, Франция и Италия увеличават скоростта й на развитие. По думите на Иванов те са в локомотива на Европа, а ние стоим в последния вагон – на колебаещите се – редом до Орбан и Лукашенко.

Иванов отбеляза, че точно в такъв момент – когато имаме промяна на архитектурата на сигурност, започваме да стоим на два стола. Бе категоричен и че не е правилно един толкова важен въпрос да бъде разрешен от служебното правителство.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ от своя страна обяви, че Европа реве и чака САЩ да я защитят във войната срещу Русия.

Атанас Славов от ПП-ДБ обърна внимание, че според Конституцията Министерският съвет е този, който има правомощията да ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. Добави и че в Съвета за мир членуват 20 държави, като от тях 8 са авторитарни, 8 са частично свободни и само 4 се определят като свободни – така ние се присъединяваме към организация, която в мнозинството си се състои от несвободни държави, подчерта Славов. Добави и че Франция, Германия и Италия са обявили, че има колизия между техните конституции и статута на Съвета за мир.

Наталия Киселова от „БСП-Обединена левица“ постави въпроса не трябва ли първо проекта на закон за ратификация да мине през заседание на Министерския съвет?

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ предупреди, че функционирането на Съвета за мир предвижда да няма ограничение на средствата, които страните членки да могат да предоставят. По думите му това означава, че ако Тръпм поиска 4 млрд. долара от България за кауза, свързана с Иран, българският народ ще трябва да плаща. Той обясни, че всичко това се прави, за да може Пеевски да си купи ваксина за „Магнитски“, но там вместо ваксини препоръчват обикновено белина, отбеляза Ивайло Мирчев.

Любен Дилов-син от ГЕРБ-СДС упрекна депутатите от ПП-ДБ, че навсякъде виждат Пеевски. Определи дебата като приспиващ и постави въпроса какъв е смисълът от него – след като малко преди това служебният премиер Андрей Гюров е обявил, че каквото и решение да бъде взето в пленарната зала, той няма да внесе проекта на закон.