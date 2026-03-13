Депутатите ще гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета, който да замени изтичащия на 31 март документ. Точката не е в програмата на Народното събрание, но се очаква да бъде включена в нея извънредно.

С предложените текстове, одобрени вчера от ресорната бюджетна комисия на първо гласуване, се предлагат повече възможности за общините да правят разходи, по-гъвкаво управление на държавния дълг, дава се и мандат на Министерския съвет да поеме заем по механизма SAFE след ратификация.

В дневния ред на парламента, според приетата програма, е първо четене на проектопромени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт. Агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България. Една от целите е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в Европейския съюз, се посочва още в мотивите.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват служебните министри Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.