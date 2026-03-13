РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите ще гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета

Депутатите ще гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета, който да замени изтичащия на 31 март документ. Точката не е в програмата на Народното събрание, но се очаква да бъде включена в нея извънредно.

С предложените текстове, одобрени вчера от ресорната бюджетна комисия на първо гласуване, се предлагат повече възможности за общините да правят разходи, по-гъвкаво управление на държавния дълг, дава се и мандат на Министерския съвет да поеме заем по механизма SAFE след ратификация.

В дневния ред на парламента, според приетата програма, е първо четене на проектопромени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт. Агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България. Една от целите е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в Европейския съюз, се посочва още в мотивите.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват служебните министри Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.

