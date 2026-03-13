Трета ракета от Иран полетя към базата „Инджирлик“ в Южна Турция

Според няколко турски медии, сред които и авторитетният вестник „Джумхюриет“, от територията на Иран е била изстреляна трета балистична ракета към Турция, насочена този път към базата на НАТО „Инджирлик“. По информация на изданията ракетата е била унищожена от противовъздушната отбрана.

По-късно през деня турското Министерство на отбраната официално потвърди атаката. В изявление на ведомството се посочва, че балистичната ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

Базата „Инджирлик“, където се съхраняват около 50 американски ядрени ракети, се намира именно в този регион – в южната част на Турция, край град Адана.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

В 3:24 ч. тази нощ и в „Инджирлик“, и в Адана са прозвучали сирени за тревога. Почти веднага социалните медии бяха заляти с видеокадри, заснети с мобилни телефони, които показват светещ обект, прелитащ в небето.

Това е трети случай, в който ракета, изстреляна от Иран лети над въздушното пространство на Турция. На 4 март българският служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи за първия такъв инцидент и добави, че това коренно променя оценката, че няма непосредствена заплаха за България от войната в Иран.

На 9 март бе изстреляна втора ракета към Турция, която бе унищожена от ПВО на НАТО в пуст район на провинция Газиантеп и това предизвика остро предупреждение от Турция към Техеран да не предприема „провокативни действия“. Тогава президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е изстрелвал ракетите.

Сега вече става въпрос за ключовата натовска база „Инджирлик“, където има американски войски, обявени за легитимна цел от иранския режим. Освен там американски военни са разположени и в Кюречик – друга турска база на НАТО в централната част на страната, където във вторник беше разположена ПВО система „Пейтриът“.

„Собствеността върху базата и всички съоръжения в нея принадлежи на Република Турция. Командирът на базата е турски бригаден генерал. Присъствието на американски войници там не означава, че това е американска база. Там също така има военен персонал от Испания, Полша и Катар“, казаха представителите на турското Министерство на отбраната.