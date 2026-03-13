Поредната инициатива в сферата на здравеопазването идва от Microsoft, която представи нова функция на своя AI асистент Copilot, позволяваща на хората да споделят здравните си записи и данни от фитнес устройства, за да получат обобщен анализ на здравословното си състояние.

Новият инструмент ще позволи на потребителите да обединят медицинските си досиета от различни лекари и болници, както и данни от устройства като смарт часовници и тракери за сън. След анализ на тази информация чатботът може да посочи тенденции и потенциални проблеми – например липса на сън, ниска физическа активност или риск от хронични заболявания.

Подобни решения вече се тестват и от други технологични компании, които разработват версии на чатботи, насочени към здравеопазването. Идеята е чрез анализ на големи количества данни изкуственият интелект да помогне на хората да разберат по-добре здравословното си състояние и да се подготвят за срещи с лекар.

Според експерти една от основните ползи е, че медицинската информация често е разпръсната между различни системи и специалисти. AI инструментите могат да обединят тези данни и бързо да създадат обща картина на здравето на пациента – нещо, което на лекар може да отнеме часове.

Въпреки това специалистите предупреждават за сериозни рискове. Събирането на големи количества здравна информация на едно място може да я превърне в привлекателна цел за хакери. Освен това технологичните компании не винаги са обект на същите строги правила за защита на медицинските данни, които важат за болници и лекари.

Друг проблем е, че потребителите могат да започнат да разчитат прекалено много на съветите на чатботите. Макар компаниите да подчертават, че техните системи не трябва да заместват лекар, хората често ги използват именно за търсене на диагноза или лечение.

Изследвания показват, че чатботите все още не са достатъчно надеждни в подобни ситуации. Понякога те дават неточна информация или променят препоръките си при малки разлики във формулировката на въпроса.

Експертите предупреждават и за друг ефект – подобни системи могат да създадат излишна тревожност. Например при лек симптом чатботът може да предложи редица сериозни възможни заболявания, което да доведе до ненужни посещения при лекар.

Затова специалистите съветват новите инструменти да се използват като помощно средство за информация и подготовка за консултация със специалист, а не като заместител на професионална медицинска оценка.

Четете още: Въвеждат изкуствения интелект в здравеопазването