Италианската застрахователна компания Generali отчете ръст на печалбата за 2025 г.

Италианската застрахователна компания Generali отчете ръст на печалбата за 2025 година. Чистата печалба нарасна с 12% до 4.17 млрд. евро (4.82 млрд. долара), а след корекции увеличението е 14.5% до 4.315 млрд. евро.

Оперативната печалба, важен показател за анализаторите, се повиши с 9.7% до 8 млрд. евро, като растежът се дължи основно на силното представяне на сегмента „имущество и обща отговорност“ и по-ниските загуби от природни катастрофи.

Брутните премии достигнаха 98.12 млрд. евро спрямо 95.19 млрд. евро година по-рано. Най-голямата част от печалбата на Generali идва от Италия, Франция, Германия и Централна и Източна Европа.

Коефициентът на платежоспособност, който показва капиталовата устойчивост на компанията, е 219% и е над очакваните 212 процента.

лого GENERALI

Generali предложи дивидент от 1.64 евро на акция и ще стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност 500 млн. евро през тази година.

