Италия купи портрет на младия Барберини, нарисуван от Караваджо, за 30 млн. евро

След дълги преговори Италианското министерство на културата закупи ценния портрет на младия Мафео Барберини, нарисуван от Караваджо, за 30 млн. евро (35 млн. долара). Мафео Барберини по-късно става папа Урбан VIII през 1623 година. Картината, включена в каталога на Караваджо през 60-те години на ХХ век, десетилетия остава скрита в частна колекция във Флоренция.

През 2024 г. портретът е предоставен за кратко под наем на Националните галерии за древно изкуство на Италия преди голяма изложба в Палацо Барберини в Рим. След това министерството успява да го придобие окончателно, като той става постоянна част от колекцията на Барберини и ще бъде показан заедно с други шедьоври на Караваджо като „Нарцис“ и „Юдиф отрязва главата на Холоферн“.

Директорът на музея Томас Клемънт Салъмън изиграва ключова роля в придобиването, а автентичността на картината е потвърдена чрез анализ през последните две години. Според министъра на културата Алесандро Гуили, придобивката е част от усилията на Италия да запази шедьоври на италиански художници в страната, за да бъдат достъпни за обществеността.

Палацо Барберини старата фамилна резиденция на Урбан VIII, остава в семейството до ХХ век. Портретът е предаван от поколение на поколение около 300 години, като семейството го продава едва през 30-те години на миналия век. Барберини е бил покровител на изкуствата още преди да стане папа и се запознава с Караваджо чрез своя приятел свещеник Франческо Мария дел Монте.

Портретът представя Барберини като скромен, спокоен и властен, демонстрирайки майсторството на светлината, с което Караваджо е известен.

Картина на Караваджо от колекцията на Вилденщайн

Микеланджело Меризи (или Америги) да Караваджо (Caravaggio, 1571-1610 г.) е наречен така по името на родния му град Караваджо (близо до Милано). С въведената от него техника на драматично осветяване на отделни фигури на тъмен фон, съчетана с реалистично представяне на състоянието на човека (физическо и емоционално), той става един от основоположниците на бароковата живопис.

В големите композиции на Караваджо преобладава драматизмът, докато в малките, както и в портретите, се наблюдава спокойствие. Отхвърляйки традиционните за иконографията идеализирани образи, той избира за модели на своите апостоли и светци обикновени хора от народа. Възпроизвежда точно кожата, бръчките и материите на дрехите им.