Куба води преговори със САЩ за петролната блокада

Националната електрическа мрежа на Куба се срина

Куба води преговори с правителството на САЩ поради тежка икономическа криза и нарастващ натиск от президента Доналд Тръмп, обяви президентът Мигел Диас-Канел.

„Кубински официални лица наскоро проведоха разговори с представители на правителството на САЩ“, каза държавният глава във видео съобщение, цитирано от Ройтерс. „Тези разговори бяха насочени към намиране на решения на двустранните различия, които съществуват между двете страни.“

Кубинският президент подчерта интереса си от провеждане на разговори,

„основани на равенство и уважение към политическите системи на двете страни, както и на суверенитета и самоопределението на правителствата.“

След залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските специални сили, доставките на венецуелски петрол за Куба бяха прекъснати. Доналд Тръмп също заплаши с тарифи за всяка страна, която продава петрол на карибската страна. 

Според Мигел Диас-Канел,

през последните три месеца не е имало доставки на гориво до Куба.

Това е довело до по-чести прекъсвания на електрозахранването на острова.

Още от категорията..

Последни новини

