SkillUp Arena – състезанието, което свързва студентите с реалния бизнес

SkillUp Arena, новата инициатива на Университета по застраховане и финанси (УЗФ), се реализира в партньорство с Pleggy, „Развий се“ и Фондация на бизнеса за образованието, съобщават от висшето училище. Тя стартира на 11 март. Форматът поставя във фокуса не само знанието, но и ключови умения като самооценка, адаптивност и непрекъснато развитие, които са в основата на успешната професионална реализация.

Инициативата се реализира за първи път и е сред малкото университетски формати в България, които поставят студентите в ситуация, максимално близка до реалната бизнес практика. В състезанието ще участват само студенти на Университета по застраховане и финанси, а надпреварата ще премине през три етапа, в които участниците ще имат възможност да демонстрират знанията и уменията си.

В рамките на SkillUp Arena студентите ще работят по реални бизнес казуси

и ще преминат през игровизирани предизвикателства, които симулират ситуации от професионалната практика. Чрез този процес те ще могат да валидират своите компетенции, да изградят по-реалистична самооценка за своето развитие и да видят как техните умения се съотнасят към изискванията на съвременния пазар на труда.

Съвременната динамика на бизнеса и бързо променящите се технологични и икономически тенденции поставят нови изисквания към образованието. То трябва не просто да предава знания, а да създава реална добавена стойност, като развива практически умения, критично мислене и способност за адаптация към променящата се среда. Именно в този контекст се появява SkillUp Arena – формат, който цели да създаде среда за реално професионално развитие на студентите, заяви Юлияна Георгиева, директор „Маркетинг и комуникация и център за кариерно развитие“ към Университета по застраховане и финанси.

Особено ценен е директният диалог с бизнеса,

който не само оценява представянето на участниците, но и активно участва в процеса на откриване и развитие на млади таланти. Представители на водещи компании ще бъдат част от журито и ще имат възможност да наблюдават и подкрепят студентите в процеса на представяне на техните решения.

Инициативата се реализира с подкрепата на „Банка ДСК“, BDO, ПОД „Доверие“, „Лев Инс“, Activtrace и Women in Banking and Finance (WIBF), които споделят разбирането, че инвестицията в развитието на уменията и ранното откриване на таланти е ключов фактор за устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

С SkillUp Arena Университетът по застраховане и финанси продължава своята мисия да създава иновативни образователни формати, които свързват академичното знание с реалната практика и подпомагат студентите в изграждането на успешна професионална реализация.