Morgan Motor завърши производството на последния автомобил от уникална серия

Британският производител на автомобили Morgan Motor завърши производството на 50-ия и последен автомобил от серията Midsummer, съобщават от компанията. Този модел е разработен в сътрудничество с италианския производител на каросерии Pininfarina. Проектът е предназначен да подчертае експертния опит на Morgan в производството на каросерии и да преосмисли класическия силует на марката.

Производството на Morgan Midsummer е в ход във фабриката на компанията от юли 2024 година. Всеки автомобил от серията се отличава със своите индивидуални спецификации. Всеки клиент е имал няколко лични консултации с дизайнерския екип на Morgan. Това е позволило внедряването на персонализирани решения: включително специални шарки на шевовете на седалките, персонализирани цветове на екстериора, ексклузивна дървена облицовка, уникални покрития на боята и персонализиран дизайн на арматурното табло.

По-голямата част от каросерията на автомобила е изработена от алуминиеви панели с дървена облицовка около пилотската кабина. Midsummer няма покрив и предно стъкло.

Разнообразието от отличителни характеристики, внедрени в 50-те поръчки за Midsummer,

разшири вътрешното предлагане на Morgan „извън менюто“ и усъвършенства работата им с цветове, материали и облицовки. Проектът позволи на компанията да натрупа опит в създаването на уникални материали и части, което ще вдъхнови бъдещи поръчки и ще разшири възможностите за персонализиране за клиентите.

В допълнение към търговския си успех, проектът засили уменията на производителите на каросерии на Morgan, повишавайки нивото на майсторство и сложността на изпълнение на моделите. По време на производството бяха интегрирани нови технологии и методи, което позволи подобренията да бъдат пренесени в основната моделна гама на Morgan, включително Supersport и Plus Four, подобрявайки качеството на продуктите.

Един от последните автомобили Midsummer ще остане изложен в Малвърн

като символ на проекта и пример за изключителното майсторство на служителите на фабриката. Междувременно производството на моделите Supersport, Plus Four и Super 3 продължава с пълен капацитет, за да отговори на търсенето на клиентите по целия свят.

През ноември 2023 г. главният изпълнителен директор на Morgan Motor Company обяви предстоящо сътрудничество с Pininfarina в прессъобщение на компанията. Midsummer беше официално представен на 16 май 2024 г., като Morgan потвърди, че производството ще бъде ограничено до петдесет бройки. Всички превозни средства бяха продадени преди обявяването на цените.

Според интервю с главния креативен директор на Pininfarina, партньорството е възникнало през 2022 г., когато дизайнерски екипи от двете компании се срещнаха в кръчма.

Morgan Motor Company Limited е с мажоритарен собственик европейската инвестиционна група InvestIndustrial. Компанията е основана през 1910 г. от Хенри Фредерик Стенли Морган. Тя е базирана в Малвърн Линк, район на Малвърн, и има приблизително 220 служители.