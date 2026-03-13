Може ли да „рестартирате“ блуждаещия нерв?

В последните години блуждаещият нерв се превърна в популярна тема в сферата на здравето и уелнеса. Той е основен нерв на парасимпатиковата нервна система и играе ключова роля в това как тялото реагира на стрес и се връща към състояние на спокойствие.

Думата „vagus“ идва от латинската дума за „скитащ“, което е логично предвид широкото влияние на този нерв в организма.

Нервът започва от мозъчния ствол и преминава през врата към гърдите и корема, като се свързва с органи като сърцето, белите дробове, стомаха и червата. Нито един друг черепномозъчен нерв не достига толкова далеч и не влияе на толкова много органи.

Може да мислите за блуждаещия нерв като за магистрала на спокойствието, която директно влияе върху начина, по който тялото реагира на стрес. Когато функционира добре, той подпомага по-бързото възстановяване след стрес, подобрява храносмилането, стабилизира сърдечния ритъм и подпомага общото здраве.

Въпреки популярните съвети онлайн, експертите подчертават, че няма бърз начин да „рестартирате“ блуждаещия нерв. Тялото не е компютър и нервната система не може да бъде „включвана и изключвана“. Вместо това подобряването на функцията му става постепенно чрез навици, които намаляват стреса и подкрепят нервната система.

Сред най-ефективните практики са достатъчният сън и почивка, дълбокото диафрагмално дишане, медитацията и осъзнатостта, физическата активност като йога или разходки, както и техники като тананикане или кратко излагане на студена вода.

Специалистите подчертават, че последователността е по-важна от интензивността. Малките, редовни практики, които помагат на тялото да се отпусне и да се чувства в безопасност, могат постепенно да подобрят работата на нервната система и способността ни да се справяме със стреса.

