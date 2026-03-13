Telus разследва кражба на 700 терабайта данни от хакерската група ShinyHunters

Канадската телекомуникационна и бизнес компания Telus разследва инцидент с киберсигурността, включващ неразрешен достъп до част от своите системи, съобщи говорител на компанията в четвъртък (12 март).

Хакерската група ShinyHunters заяви пред „Ройтерс“, че е откраднала поне 700 терабайта данни от Telus. Говорителят на компанията увери, че всички бизнес операции “остават напълно функциониращи и няма доказателства за прекъсвания в свързаността или услугите за клиентите.” Telus работи с експерти по киберфорензика, както и с правоохранителните органи, и “уведомява засегнатите клиенти, когато е необходимо”, се казва в изявлението.

Все още не е ясно какъв тип данни са били откраднати или в какъв обем.

Примери от данните, споделени от хакерската група, сочат, че откраднатата информация включва данни, свързани с най-малко две дузини компании, като сред тях има лични идентифициращи данни, записи на обаждания, информация от проверки на ФБР и изходен код, обхващащ различни бизнес отдели на компанията за бизнес услуги и телекомуникации.

ShinyHunters е свързана с поредица от хакерски атаки срещу големи компании по света. Миналия месец нидерландската телекомуникационна компания Odido заяви, че вярва на твърденията на групата, че тя е извършила хак, който е разкрил лични данни на над шест милиона акаунта. Групата е насочвала атаките си и към данни, свързани с PornHub, Wynn Resorts и много други компании.