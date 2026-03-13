РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ОББ и PwC България ще подкрепят бизнеса в областта на кръговата икономика

Обединена българска банка (ОББ), водещата банка в България, и PwC България, водещ консултант по устойчивост, обявиха стратегическо партньорство в подкрепа на внедряването на кръгови модели в производствените дейности на предприятията. Инициативата е насочена към клиентите на банката и е част от ангажимента на ОББ да подкрепя компаниите в изграждането на по-устойчиви, конкурентоспособни и издръжливи на рискове бизнес модели.

Тя има за цел да разшири подкрепата, която банката предоставя на своите корпоративни клиенти в процеса на устойчив преход и повишаване на ресурсната ефективност.

Чрез това сътрудничество клиентите на ОББ получават достъп до специализирана експертиза в области като идентифициране на възможности за намаляване на отпадъците, оптимизация на ресурсите и разработване на кръгови бизнес модели (употреба на устойчиви суровини, оползотворяване на отпадъци, удължен жизнен цикъл, други).

В условията на нарастващи регулаторни изисквания, ограничени ресурси и очаквания от страна на инвеститори и пазари,

внедряването на принципите на кръговата икономика се превръща в стратегическо предимство.

Кристоф Де Мил ОББ

„С това партньорство целим заедно с колегите от PwC да подкрепяме нашите корпоративни клиенти в ускоряването на прехода им към кръгови и екологосъобразни икономически практики. В процеса обучаваме и нашите служители как да разпознават клиентите с потенциал за внедряване на кръгови модели и да насърчават развитието им в посока към устойчива и едновременно с това икономически ефективна трансформация“, заяви Кристоф Де Мил, кънтри тийм мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Албена Маркова, съдружник Консултантски услуги в PwC Югоизточна Европа, заяви, че чрез партньорството с ОББ се саздава възможност да се подкрепят българските компании в един от най-съществените им трансформационни процеси – преминаването към кръгови и ресурсно ефективни модели на работа.

Албена Маркова ръководи консултантската практика на PwC България

„Нашият екип комбинира дългогодишна експертиза в областта на устойчивостта с практическо разбиране за предизвикателствата пред бизнеса, за да предоставим решения, които носят реална стойност. Вярваме, че заедно можем да ускорим внедряването на иновативни подходи, които не само намаляват екологичния отпечатък, но и повишават конкурентоспособността на предприятията в дългосрочен план“, заяви Албена Маркова.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Трябва ли служебният кабинет да бъде ограничен само до смяната на служители, ангажирани с изборите?
Гласувай

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.