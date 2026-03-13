Трябва ли да приемаме добавки с рибено масло?

Рибеното масло (омега-3) е една от най-популярните хранителни добавки. Често се рекламира като полезно за сърцето, ставите и настроението. Научните данни обаче показват, че ползите му зависят от дозата, вида на продукта и здравословното състояние на човека.

Какво съдържа рибеното масло

Рибеното масло се извлича от мазни риби като сьомга, сардини, скумрия и херинга. То е богато на омега-3 мастни киселини, основно EPA и DHA, които участват в структурата на клетъчните мембрани и подпомагат функционирането на мозъка, очите и сърдечно-съдовата система.

Ползи за сърцето

Най-добре доказаният ефект на омега-3 е намаляването на триглицеридите в кръвта. За осезаем ефект обаче са нужни над 2 грама EPA и DHA дневно – значително повече от количеството в повечето стандартни капсули.

При здрави хора доказателствата, че обикновените добавки с рибено масло предотвратяват инфаркт или инсулт, са ограничени.

Болки в ставите

Омега-3 имат лек противовъзпалителен ефект и могат да помогнат при възпалителни форми на артрит, като намалят сутрешната скованост и чувствителността на ставите. За това обаче са нужни високи и продължителни дози.

Влияние върху настроението

Някои изследвания показват, че добавки с повече EPA могат леко да намалят симптомите на клинична депресия, особено когато се приемат заедно с антидепресанти. При хора без депресия обаче омега-3 не показват надежден ефект върху настроението.

Безопасност

Рибеното масло обикновено е безопасно. Най-честите странични ефекти са рибен послевкус, леко гадене или стомашен дискомфорт. До 3 грама EPA и DHA дневно се считат за безопасни за повечето възрастни, но по-високи дози трябва да се приемат след консултация с лекар.

Най-добрият източник на омега-3

Според здравните препоръки най-добрият начин да се набавят омега-3 остава консумацията на 2–3 порции мазна риба седмично. Добавки могат да бъдат полезни за хора, които не ядат риба или имат специфични здравословни проблеми, но не са универсално решение за всички.

