В Русе откриват 65-ото издание на „Мартенски музикални дни“

Тази вечер, в Русе, откриват 65-ото издание на международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Той е най-старата международна фестивална сцена за класическа музика у нас, организирана ежегодно от 1961 г. до днес.

Директорът на фестивала Ива Чавдарова споделя пред БТА, че фестивалът е носител на престижната международна марка„Европейски фестивал“ по пилотния проект на Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“. Чавдарова обръща внимание и че от десетилетия насам фестивалът се провежда под почетния патронаж и с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Тази година в разнообразната и богата артистична програма са привлечени елитни артисти, оркестри и ансамбли от класическата европейска музикална сцена, сред които струнните квартети Casals, Jerusalem и саксофонният квартет Signum – част от фестивалната серия „Ансамблови игри“.

Фестивалната публика в Русе ще има възможност да види и чуе Румънския национален оркестър с диригент Кристиян Мандял, певците от английския вокален ансамбъл Voces8 Scholars, както и артисти от класата на Лукас Дебарг, Гиорги Гигашвили, Юлиан Щекел, Мигел Трапага Санчес, Светлин Русев, Лия Петрова, Виви Василева.

„Към гостуващите на фестивала първокласни музиканти ще се присъедини и чешкият валдхорнист Радек Баборак заедно със своя млад български колега Виктор Теодосиев – дебютант на фестивала, като част от програмата на Камерния ансамбъл „Софийски солисти“ и ключов проект от фестивалната серия „Ансамблови игри“.

Други талантливи дебютанти на фестивала са уникалните перкусионисти Алексей Герасимец и Емил Куюмчуян.

Специално място в програмата на 65-ото издание на „Мартенски музикални дни“ заемат и мащабните оркестрови проекти. Сред тях е и поредното издание на Русенския фестивален оркестър с диригент Емил Табаков в откриващия концерт от 19 часа тази вечер в Доходното здание. На сцената ще излезе световноизвестното българско сопрано Красимира Стоянова в една особено привлекателна и бляскава концертна програма и с прочутия финал на операта „Капричио“ от Рихард Щраус, за който Чавдарова припомня, че е истински шедьовър на европейския късен романтизъм.

По време на фестивала не пропускайте участието на Софийската филхармония, под диригентството на министър Найден Тодоров и с участието на перкусионистката Виви Василева, които ще се представят с пиесата на американския филмов композитор и певец Дани Елфман – „Концерт за перкусии и оркестър“.

За първи път от години насам на „Мартенски музикални дни“ ще гостува и Варненският симфоничен оркестър под диригентството на Павел Балев с концертна програма, включваща творби от Клод Дебюси, Бохуслав Мартину и Любомир Пипков.

В програмата е заложена част с така наречените кросоувър жанрове, които са на границата между класиката и джаза. Става въпрос за Music for a While или „Колко джаз има в барока“, както и „Зодиак“ – на джаз музикантите Христо Йоцов, Константин Костов и Димитър Карамфилов в колаборация с духовия квинтет „Пилекадоне“, струнния квартет „София“ и мецосопраното Румяна Костова.

Специален проект в рамките на фестивала предвижда и Русенската опера с премиерата на „Евгений Онегин“. Спектакълът ще е възстановка на същото заглавие от 1956 година. Ина Чавдарова подчерта, че постановъчният екип с диригент Григор Паликаров, режисьор Пламен Бейков и впечатляващи сценографи, художници и костюмиери обещават силен и завладяващ сценичен продукт.

Шейсет и петото издание на „Мартенски музикални дни“ ще бъде закрито на 29 март с концерт на Русенската филхармония под диригентството на Димитър Косев и със солист Лия Петрова, която ще изпълни една от една от най-атрактивните пиеси в творчеството на Дмитрий Шостакович по повод 120 години от рождението му – прочутата Сюита за симфоничен оркестър „Болт“.