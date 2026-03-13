В БАН създадоха комитет за отбелязване на 150 години от Априлското въстание

Национален инициативен комитет за отбелязване на 150-годишнината от Априлското въстание беше създаден в Българската академия на науките (БАН).

Причината, както каза председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, е липсата на държавна ангажираност за това:

„Истинските промени изискват решителност, солидарност и съвместни усилия. Днес тази ценност има особена актуалност. За да съхраним паметта, гордостта и достойнството си като народ, е нужно национално обединение. Създавайки този комитет, ние ще покажем, че можем да действаме заедно там, където институционалната инициатива липсва или по-меко казано, съвсем не е достатъчна“, посочи тя.